Bilecik'te Aile Hekimlerine Sağlık Eğitimi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimlerine cilt hastalıkları ve tedavi süreçleri hakkında eğitim düzenledi. Eğitimde güncel bilgiler aktarılırken, koruyucu sağlık uygulamaları ve erken tanının önemi vurgulandı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Gencer Başol, aile hekimlerine güncel bilgiler aktardı. Eğitimde birinci basamak sağlık hizmetlerinde sık karşılaşılan cilt hastalıklarının tanı ve tedavi süreçleri, doğru yönlendirme yöntemleri, koruyucu sağlık uygulamaları ve erken tanının önemi ele alındı. Katılımcı hekimler günlük pratikte sık rastlanan vakalara yönelik bilgi ve deneyimlerini pekiştirme imkanı buldu. Program sonunda sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
