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Bilecik'te 2 bin 871 Mehmetçik Yemin Etti

Bilecik'te 2 bin 871 Mehmetçik Yemin Etti
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Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen yemin töreninde 2 bin 871 asker ant içerek vatani görevlerini başarıyla tamamladılar. Törene katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Teşkilatı'nın önemine vurgu yaptı.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen yemin töreninde, 2 bin 871 Mehmetçik vatani görevlerini başarıyla tamamlayarak ant içti.

Törene, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve il protokolü katıldı. Askerlerin yemin ederek görevlerini yerine getirmeleri, törene katılan aileler ve protokol üyeleri tarafından gururla izlendi.

Yemin töreninin ardından konuşan Vali Aygöl, Jandarma Teşkilatı'nın önemini vurgulayarak, "Bu anlamlı gün, hem evlatlarımız hem de aileleri için büyük bir onur. Milletimizin göz bebeği olan Jandarma Teşkilatımız, her zaman gurur kaynağımızdır. Evlatlarımızı kutluyor, ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, askerlerin yemin etmelerinin ardından gerçekleştirilen geçit töreniyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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