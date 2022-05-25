Bilecik'te 19 Mayıs Konseri İptal Edildi, Binlece Kişi Şehitler İçin Yürüdü - Haberler

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te belediyenin organizasyonunda düzenlenmesi beklenen Fener Alayı ve Hande Ünsal'ın sahne alacağı Gençlik Konseri Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerler sebebiyle iptal edildi. Konserin iptal edilmesi ile alanı dolduran vatandaşlar, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın çağrısı ile cadde ve sokaklarda şehitler için yürüyüş düzenledi.

Bilecik Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Hande Ünsal'ın sahne alacağı Gençlik Konseri organize etti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi beklenen konser öncesi vatandaşlar alanı doldururken, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit düştüğü haberi geldi. Belediye Başkan Vekili Subaşı sahneye çıkarak alanda toplanan vatandaşlara şehitler dolayısıyla konserin bu şartlar altında yapılamayacağını ve 15 Haziran'a ertelendiğini söylerken vatandaşlara sessiz yürüyüş çağrısı yaptı.

" H ER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YİNE VATANDAŞLARIMIZ DUYARLILIKLARINI EN YÜKSEK SEVİYEDE GÖSTERDİLER "

Alanı dolduran binlerce vatandaş, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okuduktan sonra ellerinde Türk Bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Atatürk Bulvarı güzergahından geçerek tekrardan Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden bir yürüyüş düzenledi. Zaman zaman "Şehitler ölmez vatan bölünmez, Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganlarının atıldığı yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı şu şekilde konuştu:

"Bu akşam 19 Mayıs konserimizi yapacaktık fakat şehit haberleri sebebiyle konserimizi iptal ettik. Ben de kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik'imize ve bütün vatandaşlarımıza çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımız duyarlılıklarını en yüksek seviyede gösterdiler. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın ardından sessiz yürüyüşümüzü şehrimizin merkezinde bayraklarla birlikte yürüyerek göstermiş olduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum."