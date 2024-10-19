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Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması

Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında muhtarlar, devlet ile millet arasında önemli bir köprü olduklarını vurguladı. Kaymakam Yüksel Ünal, muhtarların toplumsal rolünü öne çıkararak tüm muhtarların gününü kutladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

İlk olarak Osmaneli Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen program Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda Çerkeşli Köyü Muhtarı Mustafa Metin ve muhtarlar, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşını okudu. Başkan Metin günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Tören alanındaki kutlamanın ardından muhtarlar Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Ünal, muhtarları kabulünde, "Sizler demokrasinin temel taşlarısınız. Devlet ile millet arasında çok önemli bir köprüsünüz. Muhtarlar, vatandaş ve bizlerle gönül köprüsü kuran, çalışkan insanlarımızdır. Muhtarlar, mülki idarenin halkla doğrudan temas içinde olan yetkili görevlilerdir. Muhtarlık müessesesi, özellikle bizim toplumumuz için tarihten beri çok önemli bir müessesedir. Bizlerin varlık esası bir taraftan devletin işini görmek bir taraftan da milletin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu yüzden muhtarlarımızın bu zorlu görevde göstermiş oldukları iradeyi takdire Şayan görüyor ve tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Muhtarlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretlerinde de bulundular. Kutlama programı Osmaneli de bir restoranda muhtarlara verilen yemek ile sona erdi - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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