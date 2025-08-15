Bilecik'te 14 Köye Yeni Oyun Parkları Yapıldı

Bilecik'te 14 Köye Yeni Oyun Parkları Yapıldı
Bilecik İl Özel İdaresi, köylerde çocukların güvenli ve modern alanlarda oynaması için 14 köye yeni oyun parkları kazandırdı. Parklarda modern oyun grupları, salıncak ve tahterevalli setleri yer alıyor.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından köylerde çocukların güvenli ve modern alanlarda oynayabilmesi için 14 köye yeni oyun parkları kazandırdı.

Bilecik Valiliği'nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla her parkta modern oyun grupları, salıncak takımları ve tahterevalliler yer aldı. Böylece köylerde yaşayan çocuklar hem güvenli hem de keyifli vakit geçirebilecek. Bilecik İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada "Bilecik merkez Yeniköy, Bozüyük ilçesi Karaağaç, Kapanalan, Osmaneli ilçesi Soğucakpınar, Bereket, Söğüt ilçesi Zemzemiye, Küre Pazaryeri ilçesi Gümüşdere, Kınık, Gölpazarı ilçesi Kümbet, İncirli, Yenipazar ilçesi Esenköy, İnhisar ilçesinde Tozman köyleri olma üzere toplamda 14 takım oyun grubu, 14 tahterevalli ve salıncak seti çocukların hizmetine sunuldu. Çocukların sağlıklı gelişimi ve mutlu bir çocukluk geçirmek için yatırımlarına devam edeceğini vurguladı. İl genelinde yapılan bu çalışmalar, kırsal kesimde yaşayan çocuklar için de şehir standartlarında sosyal alanlar oluşturuyor" dedi. - BİLECİK

