1071 öğrencinin emeğiyle hazırlanan mozaik Türk bayrağı açıldı

Bilecik'te okul öncesi eğitim gören 1071 öğrencinin el emeğiyle hazırladığı mozaik Türk bayrağı, düzenlenen törenle açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Bir Taş Bir Yürek ve Şanlı Bayrağım" projesi kapsamında hazırlanan mozaik bayrak eseri, Yeni Valilik Binası önünde düzenlenen programla vatandaşların beğenisine sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, projenin anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in kurdele kesmesiyle eserin açılışı gerçekleştirildi. Program, öğrencilerin seslendirdiği Bayrak Şarkısı ile devam etti. Bilecik genelinde okul öncesi eğitim gören 1071 öğrencinin boyadığı mozaik taşların bir araya getirilmesiyle hazırlanan eser, Malazgirt Zaferi'nin yılı olan 1071 sayısından ilham alınarak tasarlandı. Milli birlik, beraberlik ve vatan sevgisini simgeleyen eser, törene katılanlardan ilgi gördü.

Programda konuşan Vali Faik Oktay Sözer, eserin taşıdığı anlamın önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın emekleriyle ortaya çıkan bu çalışma yalnızca bir sanat eseri değil; milli birlik ve beraberliğimizin, bayrağımıza duyduğumuz sevginin ve ortak değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasının en güzel örneklerinden biridir. Bu tür projeler, çocuklarımızda vatan sevgisi, milli bilinç ve aidiyet duygusunun gelişmesine önemli katkılar sunuyor" dedi.

Program, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin mozaik bayrak önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı