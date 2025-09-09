Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yeni Dönem Başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, anlamlı bir açılış dersiyle başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, fakülte öğrencilerine hitaben yaptığı açılış dersiyle yeni dönemin ilk adımını attı. Fakülteye bu yıl katılan birinci sınıf öğrencilerinin ilk dersine giren Prof. Dr. Ural, "Hekimlik, insana hizmeti esas alan bir meslek. Vicdan, sorumluluk bilinci ve etik değerler, tıp eğitiminde teorik bilgi kadar önemlidir. Öğrencilerimizin sadece iyi birer hekim değil; aynı zamanda sorgulayan, araştıran ve bilim üreten bireyler olmalarını önemsiyoruz. Fakültemizin kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini görüyoruz. Güçlü akademik kadromuz ve nitelikli eğitim anlayışımızla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin sağlık alanında öne çıkan kurumlar arasında yer alacağına inanıyorum" dedi.

Açılış programında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya da öğrencilere hitaben ders vererek yeni dönemde başarılar diledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı "Üniversitemizin sağlık alanındaki hedefleri oldukça yüksek. Öğrencilerimize ve akademisyenlerimize başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK