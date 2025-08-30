Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Yerli Yulaf Çeşitleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, tarımda yerli ve milli üretimi destekleyen önemli bir başarıya imza attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından geliştirilen 4 yeni yulaf çeşidi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından "Üretim İzinli Çeşit" listesine alındı. Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen yulaf çeşitleri 'Köycü-25', 'Yakupbey', 'Hazem' ve 'Asyahanım' isimleriyle tescillendi.

Çalışmalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Zeki Mut, Doç. Dr. Özge Doğanay Erbaş Köse, Dr. Yusuf Murat Kardeş ile 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Akay'ın iş birliğiyle gerçekleştirildi. Geliştirilen yeni yulaf çeşitlerinin yüksek ot ve tane verimine sahip, kaliteli, hastalıklara ve soğuğa toleranslı olduğu belirtildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Bu gelişme, üniversitemizin tarımsal Ar-Ge alanındaki etkinliğini ve bilimsel katkı gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bilecik ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK