Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Minik Öğrencilere Ağız Hijyen Eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Diş Hekimliği Fakültesi, Toplum Ağız ve Diş Sağlığına Giriş Dersi kapsamında, minik öğrencilerine yönelik oral hijyen eğitimi düzenledi.

BŞEÜ, Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Beliz Önder ve Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin katılımıyla oral hijyen eğitimi gerçekleştirildi. Ertuğrulgazi İlkokulu Müdürü Yılmaz Benlice, okulun 1'inci sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalığını artırmayı ve etkin diş fırçalama alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen eğitimde, öğrencilere ağız hijyeninin önemi anlatıldı. Minik öğrencilerle birlikte doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim sonunda, öğrencilere diş fırçası, fırça takip çizelgesi ve hazırlanan madalyalar hediye edilerek, ağız sağlığı bilincinin devamlılığını teşvik edecek materyaller sunuldu. Bu anlamlı etkinlik için üniversitemize, minik öğrencilerin ağız sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunan tüm ekibe teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK