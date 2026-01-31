BŞEÜ'de yeni merkezi yemekhane hizmete açılmaya hazırlanıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) yeni merkezi yemekhane hizmete açılmaya hazırlanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ve sosyal yaşamı destekleyen fiziki altyapı yatırımları, üniversitenin stratejik planı doğrultusunda istikrarlı bir şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda, 2022 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanan ve görevi başında iken vefat eden eski Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Merhum İlbay Vurdular'ın adının verildiği İlbay Vurdular Merkezi Yemekhanesi, yoğun çalışmaların ardından tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 5 bin 887,85 metrekare inşaat alanına sahip olan merkezi yemekhane binası; bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Yapı bünyesinde ayrıca bin 285 metrekare açık otopark, bin 485 metrekare açık alan ve 512 metrekare yeşil alan bulunuyor. Bodrum katta satın alma, muhasebe ve personel ofisleri, mescitler, sığınak ve teknik ofislerin yanı sıra kuru erzak, günlük erzak ve derin dondurucu depoları ile üretime hazırlık ve pişirme alanları yer alıyor. Zemin katta modüler bölmeli açık ofisler, personel ofisleri ve kafeterya alanları bulunurken, 3 adet insan asansörü ve 2 adet yük asansörü ile dikey sirkülasyon sağlanıyor. Bu katta toplam bin 200 metrekare alana sahip, yaklaşık bin kişilik kapasitesi bulunan iki adet öğrenci yemek salonu ile bulaşıkhane ve servis alanları yer alıyor. Birinci katta ise toplam 760 metrekare alana sahip, yaklaşık 700 kişilik kapasitesi bulunan iki adet personel yemek salonu, alakart mutfak alanları ve çeşitli yemek alanları bulunuyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemiz, akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerimizin ve personelimizin sosyal ihtiyaçlarını da gözeten bir anlayışla fiziki altyapı yatırımlarını sürdürmektedir. İlbay Vurdular Merkezi Yemekhanesi; modern donanımı, yüksek kapasitesi ve işlevsel yapısıyla kampüs yaşamına önemli katkılar sağlayacaktır. Görevi başında iken kaybettiğimiz kıymetli mesai arkadaşımız Merhum İlbay Vurdular'ın adını yaşatacak bu eserin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.