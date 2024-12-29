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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Edebiyat Semineri Yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Edebiyat Semineri Yapıldı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 10. seminer günlerinde Sakarya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Muhammed Hüküm'ü konuk etti. Seminerde edebiyatın toplumsal dinamikler üzerindeki etkisi ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi seminer günleri etkinliklerinin 10'uncusu gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüküm'ün konuşmacı olarak katıldığı seminer, akademisyenler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Seminerde, edebiyatın toplumsal dinamikler üzerindeki etkisi ve edebi eserlerin sosyolojik analizleri ele alındı. Doç. Dr. Muhammed Hüküm, edebiyat fakültelerinin topluma sağladığı katkılardan başlayarak, edebi eserlerin içerdiği coğrafi unsurların toplumsal boyutlarına dikkat çekti. Modern devletlerin ve medyanın edebiyat üzerindeki yönlendirme gücünü detaylı bir şekilde ele alan Doç. Dr. Hüküm, Türk edebiyatının toplumsal köklerinin modern edebi biçimlerde nasıl yankı bulduğuna dair çarpıcı örnekler sundu.

Seminer, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel tarafından Doç. Dr. Muhammed Hüküm'e teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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