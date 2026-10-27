Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Pazaryeri'nde 794 rakımlı Kınık-Bulduk arası doğa yürüyüşü yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Pazaryeri'nde 794 rakımlı Kınık-Bulduk arası doğa yürüyüşü yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Pazaryeri'nde 794 rakımlı Kınık ve Bulduk köyleri arasında Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı; Kara köylere ve katılımcılara teşekkür etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 794 rakımlı Kınık Köyü ile Bulduk Köyü arasında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Kaymakamlık himayelerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi. Yürüyüşe öğrenciler, protokol üyeleri ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirerek keyifli bir gün yaşadı. Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda öğrenciler ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, etkinliğe ev sahipliği yapan Bulduk ve Kınık köylerine ve yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, "Etkinliğimize ev sahipliği yapan Bulduk ve Kınık köylerimize misafirperverlikleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize, protokol üyelerimize ve vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

Parkta kabus dolu anlar! Bıçak zoruyla ağaçlık alana götürüp...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Yeni Partili belediyeye operasyon! Başkan ile eşi gözaltında
İtalya'da insansı robotlar futbol müsabakasında karşılaştı

Yeşil sahalarda sıra dışı görüntü! Bu kez robotlar kozlarını paylaştı
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç

Bir şehrimizde gece kabusu! Görüntüler korkunç
Sırbistan’da seçim sonrası dikkat çeken görüntüler: Vucic, Putin ve Şi’nin posterini çiğnediler

Seçim kaybeden liderin posterini çiğnediler: Diğer isimler de bomba
Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane oldu! 25 yıl sonra ödülü kazanan ilk İngiliz

Ballon d'Or'da 25 yıllık hasret bitti! Ödül o yıldızın oldu
Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu para biriktirme sırrını açıkladı: Ev de araba da aldım
Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı

Mert Hakan'dan polisimize büyük ayıp!