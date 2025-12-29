Haberler

Çocuk evlerinde kalan çocuklara çizgi film sürprizi

Çocuk evlerinde kalan çocuklara çizgi film sürprizi
Güncelleme:
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çocuk evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek birlikte çizgi film izledi. Çocukların mutluluğu için samimi anlar yaşandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Çocuk evlerinde kalan çocuklara çizgi film sürprizi yaptı.

İl Müdürü Nejat İlhan, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek onların isteği üzerine birlikte çizgi film izledi. Etkinlik boyunca çocuklarla sohbet eden İl Müdürü İlhan, keyifli vakit geçirerek çocukların taleplerini ve düşüncelerini dinledi. Samimi anlara sahne olan programda çocukların mutluluğu dikkat çekti. Program kapsamında İl Müdürü İlhan, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocukları da ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuk evlerinin genel düzeni incelenirken, yaşam alanları ve mutfak bölümlerinde denetimler yapılarak sunulan hizmetlerin işleyişi değerlendirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için her şeyden kıymetli. Onların mutlu, güvende ve sevgi dolu bir ortamda büyümeleri için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
