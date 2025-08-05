Bilecik Jandarma Komutanları Görev Yerlerine Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Bilecik Jandarma Komutanları Görev Yerlerine Veda Ziyareti Gerçekleştirdi
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Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ve Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak, yeni görev yerlerine atanma dolayısıyla Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Sözer, komutanlara ildeki başarılı hizmetleri için teşekkür etti.

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ile Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak, yeni görev yerlerine atanma dolayısıyla Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e veda ziyaretinde bulundu.

Tümgeneral Uğur Ertekin, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak ise Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na atanarak Bilecik'teki görevlerinden ayrıldı. Vali Sözer, komutanların ilde yürüttükleri başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Ziyarette, Bilecik'te görev süreleri boyunca yürütülen çalışmalar ve katkılar da değerlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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