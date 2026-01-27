Haberler

Bilecik'in saklı peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor

Bilecik'in saklı peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesine yakın Kayalar mevkii, eşsiz doğal oluşumları ve 'Canlı Kaya' adıyla bilinen kayalık yapılarıyla fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin ilgisini çekiyor. Bölge, hem görsel bir şölen sunuyor hem de huzur dolu bir doğa deneyimi yaşatıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine yalnızca 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kayalar mevkii, eşsiz doğal oluşumlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçeye bağlı Kızılöz Köyü sınırları içerisinde yer alan ve halk arasında 'Canlı Kaya' olarak adlandırılan bölge, yüzyıllar boyunca rüzgar ve suyun şekillendirdiği kayalık yapılarıyla adeta bir açık hava doğa müzesini andırıyor. Doğal yapılarıyla peri bacalarını hatırlatan kayalıklar, son dönemde özellikle fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin uğrak noktası haline geldi. Kızılöz Köyü yolu üzerinde yer alması sayesinde kolay ulaşılabilir olan bölge, ziyaretçilerine hem görsel bir şölen sunuyor hem de huzur dolu bir doğa deneyimi yaşatıyor.

Yüzyıllar içinde oluşan farklı desenler ve sıra dışı kaya formları, kayaları yalnızca Bilecik için değil, bölge turizmi açısından da önemli bir değer haline getiriyor. Henüz yeterince tanıtılmamış olması ise bu doğal güzelliği Bilecik'in keşfedilmeyi bekleyen saklı hazinelerinden biri yapıyor.

Bilecik'in doğal zenginlikleri arasında özel bir yere sahip olan kayalar, doğanın sabırla işlediği sanatın en çarpıcı örneklerinden biri olarak ziyaretçilerini bekliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası