Haberler

Bilecik İl Özel İdaresi'ne 13 bin litrelik su tankeri Bakanlık hibesiyle eklendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Özel İdaresi'ne 13 bin litrelik su tankeri Bakanlık hibesiyle eklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Özel İdaresi'nin araç filosuna 13 bin litre kapasiteli paslanmaz çelik su tankeri eklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen tanker, il genelindeki hizmetlerde kullanılacak ve İdarenin kapasitesini artıracak.

Bilecik İl Özel İdaresi'nin araç filosuna yeni su tankeri eklendi.

Bilecik İl Özel İdaresi'nin araç filosuna, zorlu arazi şartlarında kullanılmak üzere 13 bin litre kapasiteli paslanmaz çelik temiz su tankeri kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen tanker, il genelinde yürütülen hizmetlerde kullanılacak. Zorlu arazi koşullarında çalışmaya uygun özelliklere sahip olan tanker, İl Özel İdaresi'nin hizmet kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, yeni aracın il genelindeki çalışmalarda önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, "İl Özel İdaremizin araç filosuna kazandırılan 13 bin litre kapasiteli su tankerimiz, özellikle zorlu arazi şartlarında yürüttüğümüz hizmetlerde önemli bir görev üstlenecek. İl genelinde vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı hizmet sunabilmek adına araç ve ekipman kapasitemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Tankerimizin İdaremize ve Bilecik'imize hayırlı olmasını diliyor, aracın temininde desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru

Montella'yı çıldırtan soru!
İşte Adana depremlerinin ön raporu! Önce ve sonra toplam 33 artçı sarsıntı

Adana depremleri, dalga dalga gelmiş! Ön raporda dikkat çeken detay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İşte hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası

AK Parti tarihinde bir ilk! Erdoğan'la görüştü, ardından tarih verildi
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

TFF'de büyük sürpriz! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

Deney tüpü kırıldı! Tarihin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu