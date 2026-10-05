Bilecik İl Özel İdaresi'ne 13 bin litrelik su tankeri Bakanlık hibesiyle eklendi

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Bilecik İl Özel İdaresi'nin araç filosuna yeni su tankeri eklendi.

Bilecik İl Özel İdaresi'nin araç filosuna, zorlu arazi şartlarında kullanılmak üzere 13 bin litre kapasiteli paslanmaz çelik temiz su tankeri kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen tanker, il genelinde yürütülen hizmetlerde kullanılacak. Zorlu arazi koşullarında çalışmaya uygun özelliklere sahip olan tanker, İl Özel İdaresi'nin hizmet kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, yeni aracın il genelindeki çalışmalarda önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, "İl Özel İdaremizin araç filosuna kazandırılan 13 bin litre kapasiteli su tankerimiz, özellikle zorlu arazi şartlarında yürüttüğümüz hizmetlerde önemli bir görev üstlenecek. İl genelinde vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı hizmet sunabilmek adına araç ve ekipman kapasitemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Tankerimizin İdaremize ve Bilecik'imize hayırlı olmasını diliyor, aracın temininde desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı