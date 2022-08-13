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Bilecik haber! Osmaneli'nde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

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Bilecik haber! Osmaneli'nde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

Bilecik habere göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Muharrem Ayı dolayısıyla Kaymakam Vekili Öznur Güler ve Belediye Başkanı Münür Şahin 3 bin kişiye aşure dağıttı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Muharrem Ayı dolayısıyla Kaymakam Vekili Öznur Güler ve Belediye Başkanı Münür Şahin 3 bin kişiye aşure dağıttı.

Belediye binasının önünde kurulan çadırda Güler ve Şahin kendi elleriyle aşure dağıttı. Aşure ikramı sonrası tüm hemşehrilerin Muharrem Ayı'nı kutlayan Başkan Şahin, "Aşure dağıtımının barış ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyoruz. Muharrem ayı kutsaldır. Vatandaşlarımızla kucaklaştığımız ve bir arada olduğumuz önemi ve anlamı büyük bir gün. Bu paylaşımı hep birlikte yaşamaktan mutlu olduk. Aşure gününün kültürümüzde önemli bir yeri var" dedi. Aşurenin geleneklerimizde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Belediye Başkanı, Münür Şahin "Aşure hepimizin ortak değeri. Biz de bu geleneği yaşatarak vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz" diye konuştu.

Aşure dağıtımı sırasında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Vekili Öznur Güler, Muharrem Ayı'nın dayanışma, paylaşma ayı olduğunu belirterek, "Halkımızın, vatandaşımızın, yurttaşımızın dostça kardeşçe yaşamalarını, ekmeğini paylaşabilmesini istiyoruz. O yüzden geleneğimiz gereği bugün aşure dağıtımını gerçekleştirdik." dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Ayı Münür Şahin Osmaneli Bilecik Yerel Haberler

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