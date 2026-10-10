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Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Titiz, Cami ve Gençlik Buluşması'nda gençleri dinledi

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Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Titiz, Cami ve Gençlik Buluşması'nda gençleri dinledi
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Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Onur Titiz, Cami ve Gençlik Buluşması'nda gençlerle sohbet edip görüşlerini dinledi. Titiz, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değindi; buluşmaların birlik ve dayanışmaya katkı sağladığını belirtti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, gençlerle buluştu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Gölpazarı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami ve Gençlik Buluşması" programında gençlerle sohbet eden Kaymakam Titiz, onların görüş ve düşüncelerini dinledi. Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinen Titiz, bu tür buluşmaların birlik, beraberlik ve dayanışmaya katkı sağladığını belirtti.

Kaymakam Onur Titiz, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek yetişmesi büyük önem taşıyor. Gençlerimizle bir araya gelerek onların düşüncelerini dinlemek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek açısından bu tür buluşmaları kıymetli buluyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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