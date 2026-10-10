Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Titiz, Cami ve Gençlik Buluşması'nda gençleri dinledi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, gençlerle buluştu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Gölpazarı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami ve Gençlik Buluşması" programında gençlerle sohbet eden Kaymakam Titiz, onların görüş ve düşüncelerini dinledi. Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinen Titiz, bu tür buluşmaların birlik, beraberlik ve dayanışmaya katkı sağladığını belirtti.

Kaymakam Onur Titiz, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek yetişmesi büyük önem taşıyor. Gençlerimizle bir araya gelerek onların düşüncelerini dinlemek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek açısından bu tür buluşmaları kıymetli buluyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı