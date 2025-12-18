Bilecik'te Fen Lisesinde kariyer günlerine yoğun ilgi

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri Programı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen Kariyer Günleri Programı kapsamında, Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz öğrencilerle buluştu. Programda öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Sertsöz, eğitim hayatı, kariyer planlaması ve gelecek hedefleri üzerine tecrübelerini paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinliğin öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimine katkı sunduğunu belirten Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, programın önemine dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Bu tür buluşmalar öğrencilerimizin kariyer yolculuğuna ışık tutuyor. Kariyer Günleri Programı, öğrencilerimiz için yol gösterici ve verimli bir etkinlik oldu" dedi. - BİLECİK