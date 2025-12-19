Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görev değişimi dolayısıyla plaket takdim töreni düzenlendi.

Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten Op. Dr. Gürkan Bozkurt'un görevinden ayrılması nedeniyle veda programı gerçekleştirildi. Program kapsamında, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan tarafından Op. Dr. Gürkan Bozkurt'a plaket takdim edildi. Törende konuşan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, görev süresi boyunca hastaneye sunduğu katkılar dolayısıyla Op. Dr. Gürkan Bozkurt'a teşekkür ederek, bundan sonraki mesleki çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK