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Bilecik’e iki dev kamu hizmet binası

Bilecik’e iki dev kamu hizmet binası
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik’e bağlı Pelitözü’nde yapımı devam eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası ile inşa edilecek Adliye Hizmet Binası projelerinde incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'e bağlı Pelitözü'nde yapımı devam eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası ile inşa edilecek Adliye Hizmet Binası projelerinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sözer, kamu yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. Toplam 52 bin 879 metrekarelik alanda hayata geçirilen projeyle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Adliye Hizmet Binası aynı bölgede hizmet verecek.

Yaklaşık 4 bin 870 metrekare kapalı alana sahip olacak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, modern çalışma alanları, teknik birimleri ve çevre düzenlemesiyle hizmet verecek şekilde projelendirildi. Yapım çalışmalarının sözleşme kapsamında 650 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Pelitözü'nde yapımı devam eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası ile inşa edilecek Adliye Hizmet Binası, ilimizin geleceğine değer katacak önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Kamu kurumlarımızı daha modern ve işlevsel binalarda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu projeler sayesinde hem kamu hizmetlerinin kalitesi artacak hem de vatandaşlarımız hizmetlere daha kolay erişebilecek. Aynı zamanda şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılmasına da önemli katkı sağlanacak. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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