Haberler

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde inceleme: Daha güvenli ve kaliteli yaşam alanları hedefleniyor

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde inceleme: Daha güvenli ve kaliteli yaşam alanları hedefleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Çocuk Evleri Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Kuruluşun fiziki yapısı ve hizmet kalitesini değerlendiren İlhan, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşamları için iyileştirme talimatları verdi.

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) inceleme yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Kuruluşun genel işleyişi ile fiziki yapısını yerinde değerlendiren İlhan, çocuklara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları gözden geçirdi. İnceleme sırasında kurumun kullanım alanlarını gezen İlhan, çocukların daha güvenli, sağlıklı ve kaliteli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla mevcut alanların daha işlevsel hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında ilgili personele gerekli talimatları verdi. Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik planlanan düzenlemeler de değerlendirilirken, çocukların ihtiyaçlarına uygun yaşam alanlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda kuruluşlarımızın fiziki şartlarını sürekli gözden geçiriyor, ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli iyileştirmeleri planlıyoruz. Çocuklarımızın daha nitelikli hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı,

Asya ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı

Yeni dönem başlıyor! 39 ilçe kaymakamına okullar için talimat gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul gezisi kabusa döndü! Rus turistten 'Welcome to Türkiye' göndermesi

Bugün de utandık! İstanbul'a gelen Rus turistten manidar paylaşım
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

İran'a saldırdıktan sonra ABD'ye gitti: Zelenski'nin planı ne?

İran'a saldırıp ABD'ye gitti: En önemli önceliği bakın neymiş
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu
Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Gece yarısı kavgaya tutuştular! Geriye sadece kapı kolu ve saat kaldı
Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor
Bir zamanlar herkes onun peşindeydi! Şimdiyse görenler tanıyamıyor

Bir zamanlar herkes onun peşindeydi! Şimdiyse görenler tanıyamıyor