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Bilecik Bozüyük'te Kaymakam koordinasyonunda yaya önceliği etkinliği düzenlendi

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Bilecik Bozüyük'te Kaymakam koordinasyonunda yaya önceliği etkinliği düzenlendi
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Bilecik Bozüyük'te Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı koordinasyonunda yaya önceliği için trafik farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte sürücülere yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri hatırlatıldı, muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaya önceliği için trafik farkındalığı oluşturuldu.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, trafikte sürücü ve yayaların dikkat etmesi gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı. Özellikle yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkat çekilirken, sürücülere trafik kurallarına uymanın önemi hatırlatıldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlarda trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, trafik güvenliğinin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Trafikte alınan her tedbir ve gösterilen her dikkat, insan hayatının korunması açısından büyük önem taşıyor. Sürücülerimizden özellikle yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermelerini, yayalarımızdan da trafik kurallarına riayet etmelerini istiyoruz. Unutmayalım; trafikte küçük bir dikkat, büyük hayatlar kurtarır. Öncelik hayatın, öncelik yayanın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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