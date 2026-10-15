Haberler

Bilecik Bozüyük'te Kaymakam Helvacı, iki okulda eğitim çalışmalarını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te Kaymakam Helvacı, iki okulda eğitim çalışmalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, Meliha Ercan Ortaokulu ve Kumral Abdal Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Helvacı, öğretmen ve öğrencilerle görüşerek eğitim çalışmalarını değerlendirdi; eğitimde niteliğin artırılmasına dikkat çekildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okullarda eğitim çalışmaları incelendi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Meliha Ercan Ortaokulu ve Kumral Abdal Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Okullarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Helvacı, öğretmen ve öğrencilerle görüşerek eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İncelemeler sırasında okullardaki çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Helvacı, eğitim faaliyetlerinin mevcut durumu üzerine görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerin eğitim hayatı ve öğretmenlerin yürüttüğü çalışmaların ele alındığı incelemede, eğitimde niteliğin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

"Okullarımızda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz"

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, eğitimin ilçenin geleceği açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alması ve kendilerini geliştirmeleri için okullarımızda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında büyük önem taşıyor. Eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerimizin başarılarının desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle tüm öğretmen ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi

Kız yurdu skandalı! İstanbul'daki kafe jet hızıyla mühürlendi
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin

6-0'lık yıkım sonrası olanlar oldu: Kulübü rezil ettin
Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş

Arda daha ne yapsın? Real Madrid'den 7 dakikada tarihi geri dönüş
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe için söyledikleri 6-0'ı bile gölgede bırakacak!

Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?

İstanbul felaketi yaşarken yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada...