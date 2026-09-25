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Bilecik Bozüyük'te çocuklara satranç kursu Halk Eğitim desteğiyle yeniden başladı

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Bilecik Bozüyük'te çocuklara satranç kursu Halk Eğitim desteğiyle yeniden başladı
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Bilecik Bozüyük'teki Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde, Halk Eğitim Merkezi desteğiyle çocuklara satranç kursu yeniden başladı. Kursta stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerileri geliştirilirken, kursun devam edeceği belirtildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çocukların yeni hamlesi satranç oldu.

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle çocuklara yönelik satranç kursu yeniden başladı. Kurs kapsamında çocuklara satranç eğitimi verilirken, stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Çocukların keyifli vakit geçirirken zihinsel becerilerini de geliştirmelerine katkı sağlayan kursun devam edeceği belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan bu tür çalışmalar bizim için çok kıymetli. Destekleri için Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ederiz" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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