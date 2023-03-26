Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, yapımı devam eden Uğur Mumcu Parkı'ndaki çalışmaları inceledi Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden Uğur Mumcu Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, yapımı devam eden Uğur Mumcu Parkı'ndaki çalışmaları inceledi

BİLECİK - Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden Uğur Mumcu Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Çevik'ten parktaki çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Vekili Subaşı, çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Parktaki çalışmalarda sona yaklaştıklarını da aktaran Subaşı, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin, yeni cazibe noktalarından biri haline geleceğini kaydetti.

Subaşı, parktaki incelemeleri sonrasında esnaf ve yurttaşları da ziyaret etti. Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında halka bilgi veren Subaşı, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Faruk Genç'ten mahalle sakinlerinden gelen istekleri dinledi.