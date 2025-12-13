Bilecik'te yüzme havuzunda yoğun antrenman mesaisi

Bilecik Bahçelievler Yüzme Havuzunda gençler, yoğun antrenman mesaisi yaptı.

Bilecik Bahçelievler Yüzme Havuzunda genç sporcular alanında uzman antrenör eşliğinde hız, dayanıklılık ve eğlence dolu bir antrenman programı gerçekleştirdi. Havuzda yapılan çalışmanın gençlerin fiziksel gelişimine katkı sağladığı ifade edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bilecik Gençlik ve Spor ailesi olarak gelişmeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK