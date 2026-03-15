İl Müdürü İlhan, Koordinasyon Toplantısına katıldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Çevrim içi İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye genelinde illerde yürütülen hizmetler kapsamlı şekilde ele alındı. Devam eden çalışmalar, sahada yürütülen uygulamalar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmeler yapılırken, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuları da toplantının gündeminde yer aldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aile ve sosyal hizmetler alanında vatandaş odaklı çalışmaların güçlendirilmesi için koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

