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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlhan'ın oğlu Çankaya'da evlendi

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlhan'ın oğlu Çankaya'da evlendi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın oğlu Tohan, Gökçe Taşçı ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve Ankara Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu yaptı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın oğlu dünya evine girerken, çiftin nikah şahitliği AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve Ankara Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu yaptı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın oğlu Tohan ile Gökçe Taşçı Ankara'ın Çankaya ilçesinde düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğüne Bilecik'ten AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, kurum müdürleri katıldı. AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Ekrem Yüce ve MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Hüseyin Altınok davetliler arasında bulunurken, düğünde genç çiftin nikah şahitliğini ise AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve Ankara Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu yaptı. Genç çift nikah törenin ardından aileleri ve davetlilerle doyası eğlenirken, Bilecik'te çok sayıda protokolün ise çiçek gönderdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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