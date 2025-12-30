Bakan Göktaş'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Antalya'da düzenlenen İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la bir araya gelen İlhan, Bilecik'te kurumlarının çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Müdürü İlhan, "Bakanlık olarak hizmet kalitesini artırmak, vatandaş odaklı çalışmaları güçlendirmek ve aile odaklı projeleri yaygınlaştırmak için tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemine vurgu yapıldı. Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ve gelecek döneme ilişkin hedeflerin paylaşıldı. 2025 yılında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ve önümüzdeki yıla ilişkin hedeflerin belirlendi" dedi. - BİLECİK