Bursa'da nostaljik otobüs müzesi kurmak için çalışmalarını sürdüren Bilal Acar, gençlik yıllarında ailesine ait olan ve yıllar önce hurdaya ayrılan Mercedes O 302 model otobüsü yeniden yollara çıkardı. Ahmet Canbaz'ın desteğiyle baştan sona restore edilen otobüsün direksiyonuna yaklaşık 30 yıl sonra yeniden geçen Acar, trafikte vatandaşların korna ve el sallayarak gösterdiği ilgiyle duygu dolu anlar yaşadı. Restore edilen nostaljik otobüsün, Kocaeli'de kurulması planlanan müzede sergilenmesi hedefleniyor.

Kocaeli'de 60 yılı aşkın süredir servis ve turizm taşımacılığı yapan Bilal Acar, eski model otobüsleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı nostalji müzesi projesine bir araç daha kazandırdı. Acar'ın gençlik yıllarında ailesine ait olan Mercedes O 302 model otobüs, yıllar önce hurdaya ayrılmasının ardından Ahmet Canbaz'ın desteğiyle yeniden hayat buldu. Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından restore edilen otobüs, yeniden trafiğe çıkarak yollarda nostalji rüzgarı estirdi. Trafikte gören vatandaşların korna çalarak ve el sallayarak ilgi gösterdiği otobüsün direksiyonuna yaklaşık 30 yıl sonra yeniden geçen Bilal Acar, gençlik yıllarının hatırasını yeniden yaşadı.

"30 yıl sonra yeniden direksiyona geçmek çok güzel bir duygu"

60 yılı aşkın süredir servis taşımacılığı yaptıklarını belirten Bilal Acar, "Biz eski arabalarla büyüdük, onlarla başladık bu işe. Son üç dört yıldır Ahmet abiyle beraber nostalji otobüs garajı yapmaya karar verdik. Bir araba, iki araba, üç araba derken 20 araca kadar ulaşmayı ve bir müze kurmayı istiyoruz. Amacımız bu araçları yeniden hayata geçirmek, canlandırmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak. İnsanların geçmişte bu otobüslerle yolculuk yapıldığını görmesini, bilmesini istiyoruz. Bu otobüs de bizim geçmişimizde yeri olan bir araç. Yıllarca kullandık, sonrasında kenara çekilmişti. Ahmet abiyle konuşurken bu aracı da hayata geçirelim dedik. 2023-2024 yıllarında buraya getirdik. Son bir, bir buçuk yıldır yoğun şekilde uğraştık ve yeniden yollara çıkardık. Bu arabayı kullanmak çok değişik bir duygu. Çünkü bir eşi yok. Trafikte gören herkes korna çalıyor, merak ediyor. İnsanlar böyle bir otobüsün var olduğunu unutmuştu. Yollarda görünce geçmişi hatırlıyorlar. Yaklaşık 30 yıl sonra yeniden direksiyonuna geçmek benim için çok güzel bir duygu. Ahmet abinin desteğiyle bu aracı yeniden hayata geçirmekten mutluyuz" dedi.

Restorasyon sürecinin sabır ve araştırma gerektirdiğini ifade eden Ahmet Canbaz ise, "Canbazlar Karoser olarak yıllardır bu işi yapıyoruz. Restorasyon sabır isteyen bir iş. Müzecilik de apayrı bir süreç. Bilal Bey'le başladığımızda bu işi başarabileceğimize inanıyordum ancak kendisi benden daha da istekliydi. Aracın içerisinde geçmişte yaşamış bir insan olduğu için aksesuar ve detaylar konusunda bize çok yardımcı oldu. Biz sadece aracın görselliğini biliyorduk, o ise geçmişini ve detaylarını hatırlıyordu. Şu anda başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum. Türkiye'de bu görünümde ve kasada bulunan tek 1966 model otobüs. 2007 yılından beri bu işin içerisindeyim. 2016 yılındaki hurda teşviki döneminde birçok nostaljik araç kayboldu. Biz de bulabildiklerimizi korumaya çalıştık. Envanterimizde Bilal Bey'e ait 17 araç bulunuyor. Şu anda restorasyondan geçen dört aracımız var. 2027 yılında dört araç daha kazandırmayı hedefliyoruz. Bursa esnafının da desteğiyle projeyi sürdürüyoruz. 2028 yılının ortalarında müze çalışmalarını tamamlamayı umuyoruz. Bu araçları gelecek nesillere sunmak apayrı bir duygu. Türkiye var olduğu sürece bu araçların korunmasını ve müze adı altında kayıt altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yeniden yollara çıkan Mercedes O 302 model nostaljik otobüsün, müze projesi kapsamında Kocaeli'ye götürülerek sergilenmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı