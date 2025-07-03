BİK Malatya Bölge Müdürü Adıyaman'da Günebakış Gazetesi'ni Ziyaret Etti

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz, beraberinde BİK Şube Memuru Remzi Emir'le birlikte Adıyaman temasları kapsamında Günebakış Gazetesini ziyaret etti.

Günebakış Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yücekaya, Yazı İşleri Müdürü Murat Çeliker ve gazete çalışanlarıyla bir araya gelen BİK Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Poyraz, 6 Şubat depreminden en çok etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin devam ettiğini belirterek, Basın İlan Kurumunun tüm bölgelerde olduğu gibi, deprem bölgesinde de basının yanında olduklarını belirtti.

BİK Bölge Müdürü Haşim Poyraz, Basın İlan Kurumu, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne ilişkin yürütülen mevzuat değişikliği hazırlıkları hakkında da bilgi vererek, taleplerin katılımcı bir yaklaşımla ele alınması için paydaşlarının görüş ve önerilerine başvurulacağını belirterek, gazete ve internet sitelerinin görüşlerini Basın İlan Kurumunun web sitesi üzerinden iletebileceklerini söyledi.

Poyraz, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla erişime açılan form üzerinden iki ay boyunca resmi ilan mevzuatına ilişkin önerilerini ulaştırabileceklerini hatırlatarak, elde edilecek talep ve görüşler, 2025 yılı Kasım ayında gerçekleştirilecek Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na getirilmesi planlanan düzenlemeler kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Gazetenin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yücekaya ise ziyaretten memnuniyetin dile getirerek "Müdürümüz Haşim Poyraz bey başta olmak üzere Malatya BİK personelinin depremden bu yana, Adıyaman'daki gazetelerin yanında ve destekçisi oldu. Sürekli olarak bir eksiğimizin olup olmadığını sormaları ve arada bir mevzuattan dolayı uyarmaları, yapıcı eleştirilerde bulunmaları bizlere memnun etmektedir. Başta BİK Genel Müdürümüz Cavit Erkılınç olmak üzere Malatya Şube Müdürümüz ve personeller teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN