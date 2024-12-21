Bigman Çakman: 38 Yıldır Kimliğinde Taşıdığı İsimle Türkiye'de Tek

Kocaeli'de yaşayan Bigman Çakman, nüfus memurunun yanlış anlamasıyla restoranlarının ismini 38 yıldır kimliğinde taşıyor. Adının Türkiye'de tek olduğunu ve zaman zaman duyanların inanmakta güçlük çektiğini ifade eden Bigman Çakman, siyasi parti üyeliği başvurusunda ismi yüzünden şüpheye düşen yetkililerin bile olduğunu söyledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1986 yılında dünyaya gelen Bigman Çakman, nüfus memurunun ismi yanlış anlaması neticesinde 38 yıldır "Bigman" ismini kullanıyor. Nüfus müdürünün babasından restoranlarının durumu hakkında bilgi almaya çalışırken, memurun yanlış anlaması üzerine Çakman'ın ismi Bigman olarak kaldı.

Kocaeli'de yaşayan ve bu ilginç hikayesiyle dikkat çeken Çakman'ın ismi ise Türkiye'de tek. Çakman'ın tanıştığı bazı kişiler, ismini duyduklarında inanmayarak zaman zaman kimliğini göstermesini istiyor.

Restoranlarının ismini kimliğinde taşıyor

İsminin hikayesini anlatan Çakman, "Babam nüfus cüzdanımı çıkarmak için müdürlüğe gitmiş. O dönemin ilçe nüfus müdürü babamın arkadaşıymış. O zamanlarda da bizim Bigman adında restoranımız varmış. İlçe nüfus müdürü babama restoranı kastederek 'Bigman nasıl' demiş. Bunu duyan nüfus memuru da 'Bigman herhalde çocuğun ismidir' diye düşünerek kimliğimi Bigman olarak çıkartmış. En son kalkarken babama nüfus cüzdanını vermişler. Bu isim de babamın hoşuna gitmiş ve değiştirmemiş, böyle kalmış. 38 yıldır da bu ismi kullanıyorum ve çok da memnunum, bir kere duyan bir daha unutmuyor" dedi.

"İsmim marka gibi"

İsminden dolayı evde tartışma da yaşandığını kaydeden Çakman, "Bu isim bana verildikten sonra dedem babamla kavga etmiş. Kulağıma ismim sonradan 'Kudret' diye okunmuş ancak kimlikte Bigman olarak kalmış. Benim ismim bir marka ismi gibi olduğu için iş yerime de kendi ismimi verdim. Yazılım işi yapıyorum ve bu isim kendimle de işimle de uyumlu" diye konuştu.

"İsmimden dolayı emin olamadıkları için üyeliğimi kabul etmediler"

Bigman Çakman, geçtiğimiz aylarda bir siyasi partiye üye olmak istediğini ancak başvurusunun ismi sebebiyle bir süre kabul edilmediğini de ifade ederek, "İsmimden emin olamadıkları için üyeliğimi kabul etmediler, en son genel başkana mesaj attım ve sonrasında üyeliğim kabul edildi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de tek olduğumu fark ettim"

Son olarak Çakman, isminin yalnız Türkiye'de kendisinde olduğu bilgisini de vererek, "İsmimle ilgili olarak küçük bir araştırma yaptım. Yazılımla ilgilendiğim için bu tip verilere ulaşmam kolay oluyor. Biraz araştırma yaptıktan sonra ben de Türkiye'de tek olduğumu fark ettim ve hala bu ismi taşıyan tek kişiyim. Bu çok mutluluk verici ama tanınmak da çok kolay. Bazı dezavantajlar da var" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ