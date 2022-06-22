Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı - Haberler

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Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işleri artan bıçakçılar, bileme taşından çıkan kıvılcımlar arasında mesai yapıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işleri artan bıçakçılar, bileme taşından çıkan kıvılcımlar arasında mesai yapıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir'de bulunan tarihi bıçakçılar çarşısında yoğun mesai harcanıyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar körelen bıçakları biletmek için bıçak ustalarının yolunu tuttu. Bir yandan kavurucu sıcaklar ile mücadele eden ustalar, günde ortalama 14 saat bileme işi yapıyor. Sıcak sular bölgesinde 30 yıldır bıçak satışı yapan Erhan Erdoğan, Kurban bayramı yaklaştıkça kendi işlerinin de hızlanmaya başladığını söyledi.

"Bıçak başına 5 liradan biliyorum"

Oluşan yoğunluktan dolayı aynı anda 3 motorda çalıştığını belirten Erhan Erdoğan, vatandaşın bıçaklarını gerçek ustalara biletmesi gerektiğini söyledi. Evde bilenen bıçakların performanslarının iyi olmayacağını dile getiren Erdoğan, "Yavaş yavaş yoğunluk başladı. Bayram yaklaştıkça daha da hızlanır. Benim çalışma sistemim biraz farklı, şu anda işleri hızlandırmak için 3 tane motorda çalışıyorum. Vatandaş bıçaklarını gerçek ustalara götürmeli. İnsanların evde kendi bıçaklarını biletmeleriyle bir bıçakçıya biletmeleri arasında çok fark var. Şu anda bıçak bileme 5, 6, 7 lira arasında değişiyor. Ben bıçak başına 5 liradan biliyorum. Keser, balta bunların bileme fiyatları ise 10, 15 lira" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Eskişehir Yerel Haberler

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