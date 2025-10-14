Haberler

Beyşehir'de Şehit Aileleri ve Gazilere Gezi Düzenlendi

Beyşehir'de Şehit Aileleri ve Gazilere Gezi Düzenlendi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen gezi, Bursa ve Çanakkale'yi kapsadı. Gezi kapsamında Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile birçok tarihi yer ziyaret edildi. Çanakkale'de ise şehitlikler gezilerek, kahramanların destansı zaferi anıldı. Geziye katılanlar, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'a teşekkür etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gaziler için Çanakkale ve Bursa illerine yönelik gezi düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından organize edilen gezinin ilk durağında şehit aileleri ve gaziler Bursa'yı gezdi. Bursa'da Çamlıkazık Köyü sonrası Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler, Emin Sultan Camii, Bursa Kent Müzesi ile Tophane'yi de ziyaret etti. Şehit aileleri ve gaziler, Çanakkale'de ise şehitlikleri ve tarihi yarımadayı rehberler eşliğinde gezerek kahraman ecdadın orada yazdığı destansı zaferi yeniden yaşadı, ziyaret ettikleri şehitliklerde dualar etti.

Şehit aileleri ve gazilerle birlikte düzenlenen geziye eşlik eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerine bu imkanı sağlayan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'a teşekkür etti. - KONYA

