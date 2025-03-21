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Beyşehir Gölü'nde Su Ürünleri Denetimleri Sıkılaştırıldı

Beyşehir Gölü'nde Su Ürünleri Denetimleri Sıkılaştırıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su ürünleri kontrol görevlileri, balık neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağı süresince havalardaki olumsuz koşullara rağmen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri kontrol görevlilerinin denetimleri olumsuz hava şartlarına rağmen devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı popülasyonuna sahip alanlarından Beyşehir Gölü'ndeki balık neslinin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayan su ürünleri av yasağının ardından denetimlerini daha da sıkılaştırdı. Yasak dönemde kaçak avlanmanın önüne geçebilmek için yoğun bir çalışma sergileyen ekipler, mart ayında süren kış şartlarına rağmen mesaisini devam ettiriyor. Ekipler bu çerçevede Beyşehir Gölü kıyılarındaki avlak sahalarını kontrol ederken, perakende satış yerlerini denetime tabi tuttu. Su ürünleri av yasağının başlaması ile birlikte ekiplerin yol kontrolleri de yoğunlaştırıldı. Görevliler, durdurulan araçlarda kaçak avlanmış balık aradı.

Yetkililer, Beyşehir Gölünde sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılması ve balık popülasyonunun korunması amacıyla gerçekleştirdikleri sıkı denetimlerin bundan böyle de devam edeceğini vurgularken, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan balık avı yasağına uyulması çağrısında bulundu. Vatandaşlardan da bu dönemde hassasiyet ve duyarlılık beklendiği ifade edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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