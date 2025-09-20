Beyşehir Gölü İçin Balıkçılardan Dua ve Kurban

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kurumaya yüz tutan Beyşehir Gölü için endişe duyan balıkçılar, göl kenarında bir araya gelip kurban keserek dua etti.

Son yılların en kurak dönemini yaşayan Beyşehir Gölü'nde sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte su seviyesinin aşırı çekilmesine bağlı olarak kıyılardaki sular yüzlerce metre geriye doğru çekildi. Kıyılarda balçık ve bataklık görüntüleri oluşurken, geride kalan yaz döneminin ardından yaşananlara Beyşehirli bazı balıkçılar da kayıtsız kalamadı. Balıkçılar, bereketli yağış döneminin başlaması ve göl sularının eski günlerine kavuşması için dua etmek amacıyla Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi. Göl için kurban kesilirken hep birlikte eller semaya kaldırıldı, bol yağışlar için dua edildi. Balıkçı Hasan Hüseyin Katmerci, Beyşehir Gölü'nün eski günlerine kavuşması için dostlarıyla bir araya gelerek kurban kestirip dua ettiklerini belirterek, balıkçılığın da eski günlerine geri dönmesinin en büyük arzuları olduğunu belirtti. Katmerci, balıkçı camiası olarak da Beyşehir Gölünün su seviyesi ile ilgili yaşadığı mevcut durumdan çok endişeli olduklarını dile getirdi. - KONYA