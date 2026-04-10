Beyşehir'de Polis Haftası coşkusu

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen tören ve programlarla kutlandı.

Program, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapmak üzere kürsüye gelen İlçe Emniyet Müdürü Baysal, Türk Polis Teşkilatı'nın halkın huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulayarak, teşkilatın 181 yıllık köklü geçmişiyle milletin hizmetinde olduğunu ifade etti. Baysal, konuşmasında şehitleri rahmet ve minnetle anarken, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi. Emniyet teşkilatının, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına tecrübe ve teknik kapasitesiyle görevini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Törenin ardından ilçe protokolü, şehitliği ziyaret ederek dualar etti. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca Merkez Çarşı Camisi'nde mevlid programı düzenlendi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
