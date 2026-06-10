Direkte can pazarı! Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sabah saatlerinde tüyler ürperten bir iş kazası meydana geldi. İlçeye bağlı Büyüktaş Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir işçi elektrik direğinde ölümden döndü.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP BAŞ AŞAĞI ASILI KALDI

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Hüseyin Y., mahalledeki bir eve yeni bir elektrik hattı çekmek amacıyla direğe tırmandı. Hüseyin Y., direkte çalışma yürüttüğü esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle dengesini kaybeden talihsiz işçi, ayağının direğe takılması sonucu baş aşağı şekilde direkte asılı kaldı.

ELEKTRİK KESİLEREK İNDİRİLDİ

Çevredeki vatandaşların direkte baş aşağı asılı kalan işçiyi görmesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen DEDAŞ ekipleri, olası bir facianın önüne geçmek adına hatta gelen elektriği hızla kesti. Güvenliğin sağlanmasının ardından itfaiye ekipleri titiz bir çalışma yürüterek ağır yaralı işçiyi asılı kaldığı direkten indirdi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi direk dibinde yapılan Hüseyin Y., ambulansla acil olarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Hüseyin Y.'nin vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı