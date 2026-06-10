Haberler

Direkte can pazarı! Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı

Direkte can pazarı! Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir eve elektrik hattı çekmek için direğe çıkan 53 yaşındaki Hüseyin Y., çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Direkte baş aşağı asılı kalan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle indirilen talihsiz işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

  • Şanlıurfa Akçakale'de 53 yaşındaki Hüseyin Y., elektrik direğinde çalışırken yüksek voltajlı akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı.
  • DEDAŞ ekipleri elektriği kestikten sonra itfaiye işçiyi direkten indirdi.
  • Hüseyin Y., vücudunda ciddi yanıklarla Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi sürüyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sabah saatlerinde tüyler ürperten bir iş kazası meydana geldi. İlçeye bağlı Büyüktaş Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir işçi elektrik direğinde ölümden döndü.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP BAŞ AŞAĞI ASILI KALDI

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Hüseyin Y., mahalledeki bir eve yeni bir elektrik hattı çekmek amacıyla direğe tırmandı. Hüseyin Y., direkte çalışma yürüttüğü esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle dengesini kaybeden talihsiz işçi, ayağının direğe takılması sonucu baş aşağı şekilde direkte asılı kaldı.

ELEKTRİK KESİLEREK İNDİRİLDİ

Çevredeki vatandaşların direkte baş aşağı asılı kalan işçiyi görmesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen DEDAŞ ekipleri, olası bir facianın önüne geçmek adına hatta gelen elektriği hızla kesti. Güvenliğin sağlanmasının ardından itfaiye ekipleri titiz bir çalışma yürüterek ağır yaralı işçiyi asılı kaldığı direkten indirdi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi direk dibinde yapılan Hüseyin Y., ambulansla acil olarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Hüseyin Y.'nin vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi

Bakan Tekin duyurdu! Cuma günü okullar tatil edildi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırefik recep pelit:

Kaçak Elektrik çekmek için Direğe çıkmıştır O. Onlar çalsın biz Kaçak-Göçek kullanım adı altında faturalarda ödeyelim .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kurallara uyacaksınız' deyip Suriyeli esnafın işletmesini mühürledi

Suriyeli esnafın gözünün yaşına bakmadı: Mühürlüyoruz burayı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, herkes aynı detaya takıldı

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı