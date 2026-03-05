Haberler

Beypazarı'nda okulda deprem tatbikatı

Beypazarı'nda okulda deprem tatbikatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı düzenleyerek öğrencileri ve personeli afet durumlarına karşı bilinçlendirdi. Tatbikat, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketinin uygulanması ve bina tahliyesi ile gerçekleştirildi.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Deprem Haftası kapsamında, afetlere karşı bilinç oluşturmak ve bir deprem durumunda doğru hareket etme becerisini geliştirmek amacıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu doğrultusunda, deprem anında yapılması gereken 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi uygulandı. Ardından alarm verilmesiyle birlikte personel ve öğrenciler güvenli ve düzenli bir şekilde binayı tahliye ederek belirlenen toplanma alanında bir araya geldi.

Tahliye 7 dakika sürdü

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta bina tahliyesi toplam 7 dakika içerisinde tamamlandı. Yetkililer, bu tür tatbikatların muhtemel afet durumlarında panik yaşanmaması ve can güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Tatbikat sonunda katılımcılara deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç

İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap

''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Çakar'a jet cevap
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Çan Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı

Belediye başkanının evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin