Beyoğlu'nda 'Okullarda Ödüllü Atık Toplama Kampanyası'nda dereceye girenler ödüllendirildi - Haberler

Beyoğlu'nda 'Okullarda Ödüllü Atık Toplama Kampanyası'nda dereceye girenler ödüllendirildi

İSTANBUL Beyoğlu'nda çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm bilincini kazandırmak amacıyla "Okullarda Ödüllü Atık Toplama Kampanyası" düzenlendi. Kampanya kapsamında en çok malzemeyi toplayan öğrenciler bisiklet, tablet ve akıllı saat ile ödüllendirildi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından yaklaşık 3 aydır devam eden "Okullarda Ödüllü Atık Toplama Kampanyası"nda dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Etkinlik kapsamında en çok atık malzemeyi toplayan 26 öğrenciye bisiklet, 14 öğrenciye tablet, 2 öğrenciye de akıllı saat hediye edildi. Öğrencilere ödüllerini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı ve Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan verdi. Törende ayrıca en çok atık malzemeyi toplayan okulların müdürlerine de Sıfır Atık En'leri ve başarı belgesi verildi. Yaklaşık 800 öğrencinin katıldığı ödül töreninde ayrıca öğrenciler Sıfır Atık Eğitim ve Sıfır Atık Tiyatro gösterisi ile eğlenceli vakit geçirdi.

Kampanyayla ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kampanyaya şubat ayında başladık. Hem bitkisel hem tekstil hem elektronik atıklar konusunda bir kampanya başlattık. Yaklaşık 9 bin 80 kilogram ağırlığında atık elde ettik ve bunları belediyemize, dönüşüm ofislerimize getiren öğrencilerimize bisiklet, tablet, akıllı saat hediyelerimiz var. Bugün de o kampanyanın ödül törenindeyiz. Bütün çocuklarımızın önümüzdeki dönemde çevre konusunda, geri dönüşüm konusunda daha hassas olacaklarını düşünüyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu sıfır karbon ayak izi, sıfır emisyon, Paris İklim Anlaşması'na hem destek hem de Beyoğlu'muzu, Türkiye'yi temiz tutma ve bir çevre bilinci oluşturma konusunda bütün çocuklarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.