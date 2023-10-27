Beyoğlu Karaköy Rıhtımı'na Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "İlk Adım Anıtı" yerleştirildi

Beyoğlu Belediyesince Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için çıktığı yolda ilk adımın atıldığı yer" olan Karaköy Rıhtımı'na "İlk Adım Anıtı" yerleştirildi.

Anıtın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Gül, düzenledikleri program dolayısıyla Beyoğlu Belediyesine teşekkür ederek, "Nasıl 100 yıl önce tarihe not düşüldüyse bugün de Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde, ikinci yüzyıla girerken başka bir tarihe not düşüyoruz." dedi.

İbn-i Haldun'un "coğrafya kaderdir" sözünü anımsatan Gül, "Kaderimiz bu coğrafyada yaşamak ve bu coğrafyada yaşarken iyi, kötü birçok olaya şahitlik ediyoruz. Bu memleketin, bu vatanın tesadüfen elimize geçmediğini ve elimizde tesadüfen kalmayacağını bilmemiz gerekiyor. İşte bunun için bu memleketin bize vatan olmasında katkısı olan bütün şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Gül, Atatürk ve silah arkadaşlarının yaptıkları mücadeleyi tarihe not düşerek hatırladıklarını kaydederek, "İnşallah ikinci yüzyılda, Türkiye Yüzyılı'nda kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi güçlendirerek, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip, ikinci yüzyılın sonunda, Türkiye Yüzyılı'nın sonunda, Türkiye'nin hedeflediği dünyanın ilk 10 güçlü ülkesinden biri olduğunu torunlarımız, yavrularımız görmüş olacak." ifadelerini kullandı.

"Beyoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan Anadolu'ya uğurladı"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da anıtın yerleştirildiği alanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere çıktığı yolda ilk adımın atıldığı yer olduğunu söyledi.

Beyoğlu'nun Atatürk'ü iki defa uğurladığını aktaran Yıldız, "Birincisinde Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 16 Mayıs 1919'da buradan uğurlandı. Büyük bir zafer kazanıldı. İstiklalimizi, bağımsızlığımızı kazandık. Şimdi yıl dönümünü kutlayacağımız, 100. yılını idrak edeceğimiz Cumhuriyet'imiz ilan edildi. İşte bütün bunları yapmak üzere Beyoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan Anadolu'ya uğurladı." diye konuştu.

Atatürk'ü ikinci kez uğurlamalarının ise 1938'de vefatıyla birlikte olduğunu kaydeden Yıldız, "Bugün Beyoğlu olarak, hem bir ahde vefanın gereği hem bu bilincin kuşanılması bakımından, milletimizin bilmesi bakımından burayı önemsiyor ve buraya bir anıt koyuyoruz. İnanıyorum ki gençler Milli Mücadele'nin buradan başladığını, Beyoğlu'ndan Karaköy Galata Rıhtımı'ndan ilk adımın atıldığını bilecekler." ifadelerini kullandı.

Yıldız, bu toprakların çocukları olarak Cumhuriyet'in herkesin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'i hep birlikte kurduk ve hep birlikte koruyacak, onu muasır medeniyet seviyesinin üzerine de hep birlikte taşıyacağız. Bugün Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı olarak hepinize yüklediği bir sorumluluk var. Önümüzdeki yüzyıl her anlamda, savunma sanayinde, bilimde, sanatta, teknolojide, sporda büyüyen bir Türkiye olacak. Bunu hep birlikte başaracağız ve en fazla sorumluluk da en fazla vazife de gençlere düşüyor."

Törende konuşmaların ardından "İlk Adım Anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Gül ve Belediye Başkanı Yıldız, törene katılan öğrencilerle anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.