Beylikdüzü Belediyesi'nin Çadırkenti, İskenderun Belediyesi ile İskenderun Kaymakanlığı'na Devredildi

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın İskenderun’da kurduğu çadırkent, imzalanan protokol ile İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesi’ne devredildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü'nün bir eli hep orada olmaya devam edecek” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı'nın İskenderun'da kurduğu çadırkent, imzalanan protokol ile İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesi'ne devredildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nün bir eli hep orada olmaya devam edecek" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı'nın Hatay İskenderun'da kurduğu çadırkent, İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesi'ne devredildi. Devir protokolü, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı arasında imzalandı. Protokole göre, 3 binden fazla kişinin yaşadığı çadırkentin sevk ve idaresi İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesi tarafından yürütülecek.

Beylikdüzü Belediyesi'nin çadırkente desteğinin devam edeceğini belirten Başkan Çalık, şunları söyledi:

"Afetin hemen ardından hızla harekete geçerek çadırkentimiz için plan ve projelendirme çalışmalarımıza başlamıştık. Hatay İskenderun'da tam donanımlı bir çadırkenti Beylikdüzü Kaymakamlığımız ile birlikte hayata geçirdik. Bu alan, 3 binden fazla afetzedemize yuva oldu. Şimdi ise imzaladığımız protokol ile çadırkenti, İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesi'ne devrettik. Beylikdüzü'nün bir eli hep orada olmaya devam edecek. Bu zamana kadar özveriyle çalışan, emek veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."