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Beyhan Budak, Aras EDAŞ Mühendislerine Kişisel ve Profesyonel Gelişim Konferansı Verdi

Beyhan Budak, Aras EDAŞ Mühendislerine Kişisel ve Profesyonel Gelişim Konferansı Verdi
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Türkiye'nin önde gelen klinik psikologlarından Beyhan Budak, Aras EDAŞ mühendisleri için stres yönetimi ve iş-özel yaşam dengesi üzerine bilgiler paylaştı. Şirket, çalışanlarının mental ve duygusal sağlıklarına önem vererek benzer etkinlikleri gelecekte de devam ettireceğini belirtti.

Türkiye'nin önde gelen klinik psikologlarından olan Beyhan Budak, Aras EDAŞ mühendislerine konferans verdi.

Aras EDAŞ, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) iş birliği ile düzenlenen konferansta, Türkiye'nin önde gelen klinik psikologlarından olan Beyhan Budak, mühendislerle bir araya gelerek, onlarla iş yaşamı ve kişisel dengeyi nasıl daha sağlıklı bir şekilde yöneteceklerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Beyhan Budak, konferansın ilk bölümünde, stres yönetimi ve iş yerindeki verimliliği artırmak için zihinsel sağlığın önemine dikkat çekti. Budak, kişisel farkındalık geliştirmek, duygusal zeka ve iletişim becerilerini güçlendirmek üzerine önerilerde bulunarak, katılımcılara pratik yöntemler sundu.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise katılımcılar, günlük yaşamlarındaki stresle başa çıkma yöntemlerinden, iş yerindeki iletişim becerilerini geliştirmeye kadar pek çok konuda Budak'a sorular sorma fırsatı yakaladı. Sorular, iş yaşamında karşılaşılan zorluklardan, kişisel gelişim stratejilerine kadar geniş bir yelpazeden geldi. Budak, her soruya dikkatle yanıt vererek, pratik önerilerde bulundu. Özellikle, iş-özel yaşam dengesini kurma, zorlayıcı durumlarla baş etme ve stresle mücadele etme üzerine yapılan sohbetler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Özellikle soru-cevap bölümünde, mühendisler, önerilerin, sadece profesyonel hayatta değil, kişisel yaşamlarında da büyük fayda sağlayacağını belirttiler.

Beyhan Budak'ın bilgi dolu sunumundan büyük fayda sağladığını ve iş hayatındaki stresle başa çıkma konusunda yeni perspektifler kazandığını ifade eden Ağrı PLC Mühendisi Şenay Akkılıç: " Konferans, son derece interaktif bir ortamda gerçekleşti ve bizler profesyonel yaşamlarımızda uygulayabileceğimiz pratik bilgilerle etkinliği güzel bir şekilde geçirdik. Şirketimiz, çalışanlarının mental ve duygusal sağlıklarına verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Bu tür etkinliklerin kurum içindeki verimliliği artıran önemli bir adım olduğuna inanıyorum" dedi.

Şirket olarak her zaman çalışanlarının hem teknik becerilerini hem de psikolojik sağlıklarını geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Genel Müdür Fikret Akbaş, katılımcılara hitap ederek, şirket olarak bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Akbaş: "Her zaman yenilikçi ve gelişime açık bir şirket kültürüyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın sadece mesleki becerilerini değil, aynı zamanda ruhsal ve psikolojik sağlıklarını da desteklemek bizim için çok kıymetli. Bugün, bu anlayışla, Türkiye'nin önde gelen klinik psikologlarından Beyhan Budak'ı davet ettik. Bu tür etkinliklerin, şirketimizin verimliliğine katkı sağlamasının yanında, çalışanların kişisel gelişimlerine de olumlu yönde etki edeceğine inanıyorum. Konferansın, sizler için keyifli ve öğretici bir deneyim olacağından eminim. Ayrıca bu organizasyonun gerçekleşmesinde büyük bir emek harcayan Elder'e de teşekkür ediyorum" dedi.

Aras EDAŞ, bu tür etkinliklerin, çalışanların hem kişisel gelişimlerine katkı sağladığını hem de kurum kültürünü güçlendirdiğini vurgulayarak, ilerleyen zamanlarda da benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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