Yeni doğan bebek adına yapılan 'Beyaz Baston' bağışı yürekleri ısıttı

Yeni doğan bebek adına yapılan 'Beyaz Baston' bağışı yürekleri ısıttı
Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, derneğe yıllardır destek veren gönüllünün, yeni doğan kızı adına yaptığı 5 adet beyaz baston bağışının dayanışma ve iyiliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu açıkladı. Özen, bu bağışın yalnızca bir destek değil, aynı zamanda umut ve özgürlüğe açılan bir kapı olduğunu vurguladı.

Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, derneğe yıllardır destek veren gönüllünün, yeni doğan kızı adına yaptığı 5 adet beyaz baston bağışının dayanışma ve iyiliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, derneğe yıllardır düzenli olarak beyaz baston bağışında bulunan gönüllünün, bu kez yeni doğan kızı adına yaptığı anlamlı bağışı kamuoyuyla paylaştı. Derneğe olan desteğini aralıksız sürdüren gönüllü, dünyaya gelen kızı adına 5 adet beyaz baston bağışında bulunarak örnek bir dayanışma davranışına imza atarken bir yandan da kızına hayatının ilk günlerinde anlamlı bir miras bıraktı.

Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, yapılan bağışın yalnızca bir destek değil, aynı zamanda umut ve özgürlüğe açılan bir kapı olduğuna dikkat çekerek, "Yıllardır derneğimize düzenli şekilde beyaz baston bağışında bulunarak desteğini hiç eksik etmeyen değerli gönüllümüze en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu anlamlı destek, bugün çok daha özel bir hale geldi. Kıymetli gönüllümüz, yeni doğan kızı adına 5 adet beyaz baston bağışında bulunarak hem bir iyilik geleneği başlatmış hem de kızına dünyaya gelişinin ilk günlerinde örnek bir miras bırakmıştır. Bu duyarlı davranış, dayanışmanın, iyiliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Her bir beyaz baston, karanlığı aşan bir ışık; bir bireyin özgürce hareket edebilmesine açılan bir kapıdır. Derneğimiz ve tüm üyelerimiz adına bu anlamlı bağış için minnettarız. Yeni doğan yavrumuza sağlıklı, huzurlu ve iyilikle dolu bir ömür diliyoruz" dedi. - AYDIN

