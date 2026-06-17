BEUN, YÖK'ün 'Geleceğin Meslekleri' vizyonunda yerini aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ve üniversitelerin geleceğin mesleklerine yönelik yol haritalarının ele alındığı 'Geleceğin Meslekleri Programı'nda yerini aldı.

Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı ve Bilim İletişim Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin'in katılım sağladığı programda; yükseköğretimde 2030 vizyonu, bilim iletişimi ve yeni nesil meslek alanları değerlendirildi.

YÖK 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen program; yükseköğretimde değişen meslek dinamikleri, dijital dönüşüm, yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve bilim iletişimi ekseninde şekillenen yeni eğitim anlayışına ilişkin önemli değerlendirmelere sahne oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, YÖK Bilim İletişimi Ofisi tarafından hazırlanan ve geleceğin mesleklerine ışık tutan tanıtım filmi katılımcılarla buluşturuldu. Programa YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, YÖK Basın Müşaviri Çiğdem Savaşçıoğlu, BEUN Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı ve Bilim İletişim Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin ile üniversitelerin kurumsal iletişim ve bilim iletişimi ofislerinin temsilcileri katıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda yükseköğretimin 2030 vizyonu doğrultusunda açılan yeni programlar, değişen meslek alanları ve üniversitelerin toplumla kurduğu iletişim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Ayrıca bilim iletişimi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve üniversitelerde üretilen bilginin toplumla daha etkin biçimde buluşturulmasına yönelik stratejiler değerlendirildi.

Programda, üniversitelerin geleceğin mesleklerine yönelik açtığı yenilikçi eğitim programları ve bu programların kamuoyuna tanıtılmasında bilim iletişiminin rolü de ele alındı. Bu kapsamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) iş birliğiyle hayata geçirilen, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı da örnek uygulamalar arasında değerlendirildi.

Bu yıl ikinci mezunlarını veren söz konusu programlar; Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine katkı sunacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi bakımından yükseköğretimde önemli bir model olarak öne çıkıyor. Üniversite bünyesinde yürütülen bilim iletişimi faaliyetleri kapsamında da bu programların tanıtılması, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunulması ve stratejik meslek alanlarına ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yükseköğretimin geleceğine yön veren bu önemli programın son derece kıymetli olduğunu belirterek şu ifadeleri dile getirdi:

"Yükseköğretim Kurulumuzun öncülüğünde gerçekleştirilen 'Geleceğin Meslekleri Programı', üniversitelerimizin geleceğe hazırlanması, gençlerimizin değişen dünyaya uygun bilgi ve becerilerle yetiştirilmesi ve bilimsel üretimin toplumsal faydaya dönüştürülmesi açısından son derece önemli bir vizyon ortaya koymaktadır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bizler de bilimsel üretimi toplumla buluşturan, bilgiye dayalı kalkınmayı önceleyen ve gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Üniversitemiz Bilim İletişim Ofisinin kuruluşundan bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarda büyük emekleri bulunan Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcımız ve Bilim İletişim Ofisi Sorumlumuz Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin Hocamıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Bilim İletişim Ofisimiz aracılığıyla üniversitemizde üretilen bilimsel bilgiyi toplumun her kesimine ulaştıran, gençlerimize ilham veren ve bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunan çok daha önemli çalışmalara hep birlikte imza atacağız.

Bu anlamlı programın hayata geçirilmesinde büyük emekleri bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere YÖK Başkanvekillerimize, Yürütme Kurulu üyelerimize, YÖK Bilim İletişimi Ofisine ve YÖK ailemizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Üniversitelerimizin geleceğine yön veren bu kıymetli vizyonun ülkemizin bilim, teknoloji ve yükseköğretim ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı