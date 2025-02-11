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BEUN ve İŞKUR Arasında Gençlik Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan protokol, üniversite öğrencilerine mesleki gelişim, danışmanlık hizmetleri ve sigorta desteği sunmayı amaçlıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü arasında Gençlik Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

BEUN Senato Salonunda, BEUN ile İŞKUR arasında Gençlik Programı İş Birliği Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen imza törenine BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürdükleri süreçte aynı zamanda sektöre yönelik gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Bireysel danışmanlık hizmeti, iş arama, kariyer odaklı özgeçmiş oluşturma, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal hizmet bağlamında gerçekleştirilebilecek etkinliklerde destek sunma, kariyer gelişim ve takip ile girişimcilik gibi konularda öğrencilere destek sunmayı amaçlayan protokol, akademik ve idari çalışmalar ile kampüs faaliyetleri ve araştırma süreçlerini de kapsıyor.

Bin 27 kişilik kontenjana sahip programa katılan öğrencilere katılım günü başına ödeme de sağlanacak olmakla birlikte öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası-Meslek Hastalığı sigorta primleri de karşılanacak. BEUN ve İŞKUR arasında imzalanan Gençlik Programı İş Birliği Protokolü çerçevesinde BEUN öğrencilerinin iş hayatına uyum sağlayarak kariyer gelişimlerini destekleyecek mesleki tecrübe edinme imkanlarının da ortaya konması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN olarak akademik ve bilimsel gelişmelerde olduğu kadar öğrencilerin mesleki deneyim, sektör temelli gelişimlere uyumlanma ve iş hayatına giriş gibi hususlarda da her daim desteklendiğini ifade etti. BEUN öğrencilerinin aldıkları nitelikli eğitimin yanı sıra İŞKUR ile imzalanan protokol çerçevesinde kariyer gelişimlerinin de destekleneceğinden büyük bir mutluluk duyduklarını sözlerine ekleyen Rektör Özölçer, iş birliği protokolü çerçevesinde öğrencilerin eğitim boyunca sigorta ve ücret konusunda da desteklenecek olmalarının, meslek hayatına atılmaları hususunda büyük bir fırsat olduğunu aktardı. İŞKUR ailesine ve İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk'e teşekkür eden Rektör Özölçer sözlerini, ilgili protokolün tüm BEUN öğrencilerine hayırlı olmasını temenni ederek sonlandırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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