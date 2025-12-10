BEUN standına uluslararası müzik dünyasından yoğun ilgi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü, 4-7 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen IMEEF Uluslararası Müzik Endüstrileri Fuarı'nda yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Uçar, Öğr. Gör. Cem Dertsiz ile bölüm öğrencilerinin katılımıyla BEUN'u temsil eden ekip, hem akademik birikimleri hem de ürettikleri çalgıların niteliğiyle fuarın dikkat çeken kurumları arasında yer aldı.

Avrupa'dan Çin'e uzanan geniş bir katılımcı yelpazesine sahip olan fuarda, müzik endüstrisinin önde gelen firmaları ile dünyanın farklı ülkelerinden çalgı yapımcıları yer aldı. Türkiye'den birçok profesyonel çalgı yapımcısının da stant açtığı organizasyonda BEUN'un yanı sıra; İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri Bölümü ile Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü de yer alarak fuara bilimsel ve sanatsal zenginlik kattı.

BEUN standı, müzik dünyasının tanınmış pek çok ismi tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü kanun sanatçısı Aytaç Durak, müzikolog ve fuar danışmanı Ayhan Sarı, İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı, uluslararası üne sahip keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın, Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan ve TRT Belgesel'de yayınlanan "Doğadaki İnsan" programının yapımcısı Serdar Kılıç gibi isimler standı ziyaret ederek BEUN'un çalgı yapımı alanındaki çalışmalarına yakından ilgi gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin sanat ve tasarım alanındaki yetkinliğini vurgulayarak şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversitemiz yalnızca bilimde değil; sanatın her alanında da üretmeye, yenilik ortaya koymaya ve ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Çalgı yapımı, köklü bir kültürel mirasın ve ince bir zanaatkarlığın birleşimidir. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin IMEEF gibi prestijli bir fuarda yer alması, hem üniversitemizin hem de konservatuvarımızın akademik vizyonuna büyük katkı sağlamıştır. Standımızın alanında önde gelen sanatçılar ve bilim insanları tarafından ziyaret edilmesi bizler için ayrıca gurur vericidir. Bu vesileyle fuarda üniversitemizi ve bölümümüzü en güzel şekilde temsil eden değerli hocalarımıza ve sevgili öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Etkinlik boyunca BEUN standı, sergilenen çalgılar, teknik sunumlar ve bölümün akademik çalışmalarıyla yoğun ilgi görürken; üniversite, Türk çalgı yapım geleneğini uluslararası arenada başarıyla temsil ederek önemli bir farkındalık oluşturdu. - ZONGULDAK