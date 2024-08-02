BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar'ı kabul etti

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar'ı makamında kabul etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar'ı makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Prof. Dr. Akpınar ile bir süre sohbet etti. Akpınar ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu. - ZONGULDAK