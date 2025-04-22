BEUN Rektörü Özölçer, 23 Nisan'da Çocukları Ağırladı

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında ağırladığı çocuklara Rektörlük koltuğunu devretti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulu Sevimli Yıldızlar Sınıfı öğrencilerinden Refia Eda Şık ile İnci Taneleri Sınıfı öğrencilerinden Mehmet Kağan Sançar'ı makamında ağırladı.

Ziyarette çocukların velileri, Anaokulu Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Yasemin Cengiz Demir, Sevimli Yıldızlar Sınıfı öğretmeni Emine Demirci ve İnci Taneleri Sınıfı öğretmeni Neslihan Kan yer aldı. Ziyarete ellerinde çiçeklerle gelen miniklere makam koltuğunu devreden Rektör Prof. Dr. Özölçer, onlarla bir süre sohbet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, onların neşesiyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu anlamlı bayramın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini vurgulayan Rektör Özölçer, dünyada eşi benzeri olmayan bu özel günün Türk milletinin çocuklara verdiği değerin en güzel göstergesi olduğunu belirtti. Geleceğin büyüklerini bugünden dinlemenin ve onlara değer vermenin önemine dikkat çeken Özölçer, çocukların yarının yöneticileri, bilim insanları ve sanatçıları olacağını vurgulayarak; onları ulusal bilinç, dayanışma ve yardımseverlik duygularıyla yetiştirmenin büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Ayrıca, hızla dijitalleşen bir dünyada çocukların kendi kültürel ve manevi değerleriyle bu sürece katılmasının da önemine değinen Rektör Prof. Dr. Özölçer, bu bilincin erken yaşta kazandırılması gerektiğini ve herkese bu konuda büyük görevler düştüğünü sözlerine ekleyerek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - ZONGULDAK